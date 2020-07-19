"أوقد النار وأغلق الباب".. "حسام" يحرق أمه وبناته وزوجته (تفاصيل)

جريمة لا يتصورها عقل تلك التي أقدم عليها رب أسرة في قرية العقال البحري بمركز البداري في أسيوط، عندما تخلص من أمه وزوجته وبناته الثلاث، مشاهد بشعة ما زالت عالقة في أذهان أهل القرية الذين حاولوا إنقاذ الضحايا ولكن دون جدوى، نروي تفاصيلها في السطور التالية..

تفاصيل كثيرة سطرتها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف مدير أمن اسيوط وفريق من المباحث الجنائية ووحدة مباحث مركز شرطة البداري، أفادت بأن الزوج المتهم أشعل النيران في والدته وزوجته وبناته وأغلق عليهم باب الشقة، لخلافات أسرية وتركهم حتى أكلت النيران جثثهم.

بداية الواقعة كانت بتلقي شرطة النجدة إخطارا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية العقال البحري، بنشوب حريق بمنزل "حسام.أ.م " بمنطقة الشيخ أحمد ووقوع وفيات ومصابين.

بمجرد تلقي البلاغ، انتلقت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنت القوات من إخماد السنة اللهب.

وعقب ذلك بدأ فريق من المباحث في معاينة مسرح الحادث، وتبين العثور على 5 جثث وفتاة مصابة تبلغ من العمر 17 عاما، وجرى نقلها بمعرفة رجال الإسعاف إلى المستشفى.

وتبين من خلال مناظرة الجثث أن الضحايا هم كل من "جمالات.ح.ح" 70 سنة والدة صاحب الشقة، و"أميمة.ع.ب" 41 سنة، زوجة صاحب الشقة و"دينا.ح.أ " 10 سنوات، "بسنت.ح.أ" 6 سنوات، "روان.ح.أ" 3 سنوات بنات المتهم، وإصابة ابنته "وردة.ح.أ" 17 سنة.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي، ونقلت المصابة إلى المستشفى للعلاج، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

أفادت تحريات وتحقيقات المباحث، التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة البداري، بأن وراء ارتكاب الواقعة "الأب" صاحب المنزل في العقد الخامس من العمر، حيث أشعل النيران في المنزل وأغلق الباب على والدته وزوجته وبناته بسبب خلافات أسرية على الأموال ومصروف المنزل، وخلال 25 دقيقة لفظ جميع أفراد الأسرة أنفاسهم الأخيرة عدا ابنته.

وأضافت التحريات أن المتهم يعاني من حالة نفسية، وتمكنت القوات من تحديد مكان هروبه وألقت القبض عليه، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.