محافظ الإسكندرية: "كفاية إهمال.. اللي ينزل شاطئ النخيل مسؤول عن نفسه"

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن حادث شاطيء النخيل، مؤلم لكل المصريين، مضيفًا أن قوات الإنقاذ البحري تواصل جهود البحث للتوصل للضحية الأخيرة، وغدًا مجموعتين وفريق آخر سيستكملون عمليات البحث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، إن الإنقاذ البحري استمر أربعة أيام في البحث عن جثة الضحية شادي، مضيفًا "اللى هينزل هيتحمل مسؤولية نفسه، وكفاية إهمال وعدم وعي، والناس لازم تاخد بالها".

وشهد شاطيء النخيل والمعروف بـ"شاطئ الموت" في حي العجمي غربي الإسكندرية، نزول عدد من المواطنين مياه البحر، في مخالفة لقرار السلطات بمنع النزول للبحر، بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى تحذيراتها من خطورة ذلك الشاطيء".