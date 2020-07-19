رئيس مياه الشرب بالمنيا: إنهاء أعمال تجاوزت المليار جنيه خلال 6 أعوام

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه بناء على التوجهات العامة للدولة والمتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، فإنه تم تقديم خدمات بمركز أبوقرقاص، وجار إنهاء أعمال تجاوزت المليار جنيه خلال 6 أعوام.

وأضاف الشهاوي، أن هذه الخدمات شملت دخول محطات وشبكات صرف صحي، وهي: حرز - عادل ولسن – عمارات الإسكان، بتكلفة إجمالية حوالي 52 مليون جنيه، كما تم عمل إحلال وتجديد لشبكات المياه ومد وتدعيم خطوط مياه للمناطق المحرومة وعمل توصيلات للأسر الأولى بالرعايه بحوالي 5 ملايين جنيه.

وتم تطوير العديد من محطات المياه لزياده الطاقة الإنتاجية بتكلفة قدرها 13 مليون، ويجرى حاليا الانتهاء من محطة المطاهرة المرشحة 1200 ل/ث المرحلة الأولى، والتي تنفذها الهيئة القومية وتبلغ تكلفتها حوالي 900 مليون جنيه، وستغذي مركز أبو قرقاص وبعض المناطق بمركز ملوي.

أكد الشهاوي، على مضي الشركة في تنفيذ كافة الخطط المطلوبة منها لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن لكافة مواطني المحافظة.