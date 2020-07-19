تقاعسوا عن إزالات.. محافظ المنيا يحيل مسؤولين للتحقيق

تقاعسوا عن إزالات.. محافظ المنيا يحيل مسؤولين للتحقيق
كتب:
اسلام فهمي
08:18 ص | الأحد 19 يوليو 2020
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهز الدولة.
أعلن المحافظ، أنه قد وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، تفيد بوجود تعدى على أراضي زراعيه خارج الحيز العمراني بمركز أبوقرقاص تم التعد عليها بالبناء ، وأن هناك تقصيرا من قبل بعض العاملين بالوحدة المحلية القرويه بأبوقرقاص، والجمعية الزراعية، في تنفيذ أعمال الإزالة، مشيراً إلى أنه قد تم التأكد من وجود تلك التعديات من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
من جانبه، قاد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة تلك التعديات، وتمكنت الحملة من استرداد حالتي تعدٍ على أراضٍ زراعية خارج الحيز العمراني بمساحة 13 قيراطا بقرية سفاى بالوحدة المحلية باتليدم.
رافق النائب خلال الحملة، اللواء رافت الحلواني مساعد مدير أمن المنيا لقطاع الجنوب والعميد محمد عبد الله مأمور شرطة مركز أبو قرقاص، والمقدم محمد بكر رئيس مباحث المركز، والدكتور محمد حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص.
قرر المحافظ إحالة مسؤولي الوحده المحلية القروية والجمعية الزراعية بإتليدم بمركز ابوقرقاص للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والتقاعس نحو إزالة هذه الحالات.
أكد المحافظ، أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.
وتهيب محافظة المنيا بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعداً نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، والا سيتم إدراج تلك الأراضي " محل طلب التقنين " بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.