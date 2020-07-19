تقاعسوا عن إزالات.. محافظ المنيا يحيل مسؤولين للتحقيق

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهز الدولة.

أعلن المحافظ، أنه قد وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، تفيد بوجود تعدى على أراضي زراعيه خارج الحيز العمراني بمركز أبوقرقاص تم التعد عليها بالبناء ، وأن هناك تقصيرا من قبل بعض العاملين بالوحدة المحلية القرويه بأبوقرقاص، والجمعية الزراعية، في تنفيذ أعمال الإزالة، مشيراً إلى أنه قد تم التأكد من وجود تلك التعديات من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

من جانبه، قاد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة تلك التعديات، وتمكنت الحملة من استرداد حالتي تعدٍ على أراضٍ زراعية خارج الحيز العمراني بمساحة 13 قيراطا بقرية سفاى بالوحدة المحلية باتليدم.

رافق النائب خلال الحملة، اللواء رافت الحلواني مساعد مدير أمن المنيا لقطاع الجنوب والعميد محمد عبد الله مأمور شرطة مركز أبو قرقاص، والمقدم محمد بكر رئيس مباحث المركز، والدكتور محمد حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص.

قرر المحافظ إحالة مسؤولي الوحده المحلية القروية والجمعية الزراعية بإتليدم بمركز ابوقرقاص للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والتقاعس نحو إزالة هذه الحالات.

أكد المحافظ، أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

وتهيب محافظة المنيا بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعداً نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، والا سيتم إدراج تلك الأراضي " محل طلب التقنين " بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.