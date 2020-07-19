وزير الخارجية العراقي: بلادنا تريد علاقات متوازنة مع دول الجوار

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، إن بلاده تريد علاقات متوازنة مع دول الجوار ويجب ابعاد المنطقة عن التوترات، وفقا لما ذكرته قناة"السومرية" الإخبارية العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن حسين قوله في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف في العاصمة العراقية "بغداد": "بحثنا مع ظريف العلاقات الثنائية والتبادل التجاري"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور إيران قريبا".

وأضاف حسين: "يجب ابعاد المنطقة والعراق من التوترات الدولية وحماية السيادة"، مؤكدا أن "العراق يريد علاقات متوازنة مع دول الجوار".

ووصل في وقت سابق من اليوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى بغداد في زيارة رسمية.

ظريف: علاقاتنا مع العراق لن تتزعزع وهناك اتفاقيات كثيرة سيتم تفعيلها

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم، إن العلاقات بين بغداد وطهران "لن تتزعزع"، مشيراً إلى أن هناك اتفاقيات كثيرة بين الطرفين سيتم تفعيلها.

وقال ظريف، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراق فؤاد حسين في بغداد، إن "العلاقات العراقية الايرانية لن تتزعزع"، مضيفاً: "نرحب بالدور العراقي الإيجابي في المنطقة".

وأضاف ظريف: "لدينا علاقات جيدة مع العراق على مستوى الطاقة وستستمر"، مشيراً إلى أن "هناك اتفاقيات كثيرة مع العراق سيتم تفعيلها".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل، صباح اليوم، إلى بغداد في زيارة رسمية.