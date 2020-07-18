رئيس حزب المؤتمر: سننافس على "الفردي" في 15 محافظة

أكد الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب حصل على 4 مقاعد فى القائمة الوطنية «من أجل مصر» التى ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ، فيما سيخوض الانتخابات على المقاعد الفردية فى 15 محافظة، بحوالى 20 مرشحاً، مشيراً إلى أن المفاوضات مع تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، استمرت فترة طويلة، وما زالت الاجتماعات مستمرة للتشاور والتنسيق، وربما يتم التشاور فى استحقاقات انتخابية قادمة، لكنها جميعها ستكون فى إطار التحالف الانتخابى، وليس السياسى.

وأضاف «صميدة» لـ«الوطن»، أن وجود الحزب فى القائمة يأتى فى إطار التكاتف، وإعلاء مصلحة الوطن، وغض الطرف عن المصالح الحزبية الضيقة، مؤكداً أن العمل الحقيقى للأحزاب السياسية يكون من خلال الوجود والمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.. وإلى نص الحوار:

ماذا تمثل لكم مشاركتكم فى القائمة الوطنية من أجل مصر، وهل كان الحزب حريصاً على الوجود؟

- وجودنا فى القائمة عمل وطنى، نستطيع من خلاله ممارسة العمل السياسى داخل البرلمان ومجلس الشيوخ، وهذا عمل الأحزاب والوجود الحقيقى لها، حتى تستطيع وضع نظمها ورؤيتها، ويكون لديها شخصيات تعبر عنها داخل المجالس النيابية، ويكون لدينا القدرة على عرض مشاريعنا، وأفكارنا ورؤيتنا، ومشروعات القوانين.

هل أنت راضٍ عن النسبة المخصصة لحزب المؤتمر داخل القائمة من مقاعد؟

- حصلنا على 4 مقاعد داخل القائمة، أحدهم مرشح فى الشرقية وهو إبراهيم شحاتة (قائمة شرق الدلتا)، وآخر فى قنا هو طارق رسلان (قائمة جنوب) وهانى عبدالشهيد مرشح فى المنيا (قائمة جنوب)، وآخر فى الغربية هى المرشحة إيرينى ثابت (قائمة شمال)، ومسألة الرضا وعدم الرضا موضوع نسبى، والذى يهمنا أن نكون موجودين، ووجودنا هو العمل الأساسى، والقائمة الوطنية تمثل الأحزاب فى توقيت لا تتحمل فيه مصر نزاعاً حزبياً.

ما عدد المرشحين الذين تقدمتم بهم للقائمة الوطنية من أجل مصر قبل أن يخصص لكم 4 مقاعد؟

- تقدمنا بـ8 مرشحين للمسئولين عن القائمة، اختاروا 4 من بينهم، وكما قلت لا يمكن القول إن القوائم الحالية المعلنة نهائية، إلا بعد إعلانها بشكل رسمى، والتصديق عليها، فلا بد من التأكد من سلامة بعض الأسماء.

هل ستخوضون الانتخابات على المقاعد الفردية؟

- نعم، قررنا خوض الانتخابات على المقاعد الفردية فى 15 محافظة، بحوالى 20 مرشحاً، وما زال لدينا ساعات حتى غلق باب تلقى طلبات الترشيح، من الممكن أن يزيد العدد قليلاً.

11 حزباً فقط موجودون داخل القائمة الوطنية، رغم اجتماع أكثر من ذلك فى بدايات الحوارات الوطنية، لماذا؟

- كل حزب يقدر موقفه السياسى فى الأمر، حسب ما يراه، ولا يمكن أن أضع نفسى مكان كل حزب، فهم من يستطيعون ذكر أسباب عدم وجودهم داخل القائمة، ولماذا لم يشاركوا.

البعض يرى أن القائمة المشاركة فى التحالف تمثل نقلة نوعية، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟

- هذا نوع من التكاتف فى وقت ضيق، وفى نظرى أن استحقاقاً مثل هذا يتطلب التوحد والتكاتف فى ظروف صعبة، نظراً للمعاناة بسبب كورونا، وبعض المشاكل الأخرى، مثل قضية سد النهضة، والمشاكل الموجودة على الحدود فى ليبيا والتدخل التركى بها، وهو أمر يتطلب المزيد من الحذر وإعلاء مصلحة البلاد، ونبذ أى خلافات داخلية، والتوحد والتوافق إعلاء لمصلحة البلاد فى ظل هذه الظروف، وبالتالى عدم إرهاق القيادة السياسية فى هذه المرحلة أمر مطلوب، وهو ما دفع الأحزاب إلى التفاهم والتخلى عن المصالح الحزبية الضيقة، وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، لأن تنظيم الجبهة الداخلية وتكاتفها أمر مطلوب فى هذه المرحلة.

عمر صميدة: "من أجل مصر" تحالف انتخابى وليس سياسياً.. ووجودنا فيه عمل وطنى

هل استغرقت المفاوضات وقتاً طويلاً؟

- الأمر لا يحسب بالوقت وإنما بالنتيجة، واجتماعاتنا ستظل مستمرة، حتى بعد انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، للتنسيق فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لكن التحالف فى النهاية انتخابى فقط، وليس سياسياً.

هل سيتم التنسيق مع تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر والأحزاب الأخرى على المقاعد الفردية؟

- سيكون هناك تنسيق مع التحالف والأحزاب الموجودة داخله على المقاعد الفردية، وسيتم التنسيق مع أحزاب أخرى خارج التحالف، فالتنسيق سيكون مع الجميع، لأنه أمر مطلوب بالنسبة للمقاعد الفردية، حتى يستطيع كل مرشح الوجود بين أهالى كل دائرة سيترشح عنها.

هل ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ، على المقاعد الفردية، أم ستنتظر مجلس النواب؟

- لن أخوض انتخابات مجلس الشيوخ، ومن المحتمل انتخابات مجلس النواب، عقب التشاور مع مؤسسات الحزب، والمجلس الرئاسى له، والأمر ما زال فكرة لم تصل لقرار بعد.

دعايتنا الخاصة

كل حزب لديه نوابه، وبالاتفاق معهم ستجرى الدعاية الانتخابية، ولم نحدد بعد حجم الدعاية، فكل مرشح سيتحمل الإنفاق على الدعاية الانتخابية الخاصة به فى دائرته، بالتنسيق مع الحزب، وكل هذه الأمور يتم الإعداد لها، وستدخل طور التنفيذ بعد غلق باب تلقى طلبات الترشيح، وحزب المؤتمر موجود على الساحة السياسية، وموجود فى جميع الاستحقاقات الانتخابية، لديه نوابه فى مجلس النواب الحالى، ولديه مرشحون فى مجلس الشيوخ المقرر إجراء انتخاباته 11 أغسطس المقبل.