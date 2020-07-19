ممرات آمنة لمرضى قوائم الانتظار في المستشفيات للوقاية من كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن استمرار مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم التنتظار، موضحا أنّ عدد العمليات الجراحية التي أُجريت بلغ أكثر من 461 ألف عملية، في 11 تخصصا جراحيا دقيقا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن": "ساهمت مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لتقليل مدة الانتظار لإجراء العملية الجراحية لمدة لا تزيد عن 14 يوما"، مشيرا إلى الخطة التي وضعتها الوزارة لعدم إصابة المرضى بفيروس كورونا، وهي توفير ممرات آمنة للمستشفيات التي بها أماكن لفرز وعزل مصابي كورونا.

وكان الرئيس أطلق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في 17 يوليو من العام الماضي، وهي الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار مجانا، وتخفيف معاناة المصريين من آلام المرض نتيجة انتظارهم على قوائم المستشفيات لإجراء العديد من العمليات المختلفة.

وشرعت وزارة الصحة في تنفيذ خطة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستقبلت الوزارة بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300، الذي يعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً، ومن خلال الموقع الإلكتروني wl.smcegy.com لتسجيل قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة، وتشمل الاسم "رباعي" ورقم التليفون ونوع العملية وتاريخ صدور قرار العلاج على نفقة الدولة.

وتتواصل الغرفة المركزية لقوائم الانتظار بشكل دائم وفعال مع الجهات والمؤسسات الحكومية كافة، وبينها المستشفيات الجامعية والإدارة الطبية للقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام والقطاعين الأهلى والخاص، لإعادة توزيع وتوجيه المرضى، بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى منضم للمشروع، لتحقيق الهدف من المشروع وفق البرنامج الزمني.