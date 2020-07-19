فيديو.. الصحة: تجاوزنا ذروة كورونا.. واتخذنا ما يلزم لتوفير اللقاح

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنّ مصر الآن تسجل نصف الحالات المصابة بفيروس كورونا، التي كانت تسجلها مسبقا في أعلى فترة، متابعا: "نستطيع الآن علميا أن نقول إنّنا تجاوزنا فترة الذروة الخاصة بفيروس كورونا، والذروة هي عدد حالات وانتشار مجتمعي، وجرى تقليل الانتشار المجتمعي، فضلا عن زيادة قدرتنا على علاج الحالات، ما أدى لانحسار الوباء".

وأضاف عبدالفتاح، أنّ الإحساس بالأمان الكاذب قد يعرضنا في أي لحظة لارتفاع في الأرقام وأعداد الإصابات، إذا خفف المواطنون الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، وعلى رأسها الكمامات والماسكات في الأماكن المزدحمة والتباعد الاجتماعي واستخدام الماء والصابون والمطهرات للرعاية والعناية باليدين، مشددا على أنّ الالتزام هو طوق النجاة لمجتمعنا ولمصر لتخطي أزمة فيروس كورونا، ومن أجل ذلك تم عمل خطة للتعايش مع الوباء.

وأضاف عبدالفتاح خلال حديثه مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ العالم لن يعود كما كان من قبل أزمة فيروس كورونا وحتى الوصول للقاح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ لقاح فيروس كورونا نتائجه واعدة ومبشرة وبنسبة كبيرة سيكون جاهزا في شهر أكتوبر المقبل.

واستكمل عبدالفتاح، أنّه يوجد 160 محاولة صناعة لقاح لفيروس كورونا المستجد، بينها 23 لقاحا في المراحل السريرية والأقرب للخروج للعالم هو لقاح أكسفورد، وسيتم نشر تجاربه الإكلينيكية هذا الأسبوع، وسيدخل في مرحلة التصنيع الفعلي، مؤكدا أنّ وزارة الصحة اتخذت الإجراءات المناسبة لتوفير كميات من اللقاح في مصر.