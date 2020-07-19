وزير الري من البرلمان: الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أزمة سد النهضة

أكّد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنَّ الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أنَّ "الأمر ليس سهلاً وهناك تحديات، لكن لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج، فلدينا أدوات داخلية".

وزير الري: أزمة سد النهضة مش سهلة لكن مش هنقف نتفرج.. لدينا أدوات داخلية

وأشار وزير الري، خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعي اليوم، إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر، مبينًا أنَّه تواصل هاتفيًا مع رئيس الجمهورية الجمعة الماضية، مضيفًا: "سيجرى عقد اجتماع الثلاثاء المقبل فيما يخص سد النهضة الإثيوبي، في إشارة للقمة الأفريقية المصغرة التي ستعقد الثلاثاء للتداول حول سد النهضة الإثيوبي 21 يوليو".

من جهته، قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إنَّ "الجميع يهتم بقضية سد النهضة، ونحن جميعًا داعمين للقيادة السياسية في قصة سد النهضة لأن هذا مصيرنا، ونحن في يد أمينة".

رئيس لجنة المشروعات: جميعنا ندعم القيادة السياسية في أزمة سد النهضة.. هذا مصيرنا

وأيدّ رئيس لجنة المشروعات بالبرلمان، اتجاه الدولة للري بالتنقيط، بدلًا من الري بالغمر، مشيدًا بفكرة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لخلق فرص عمل ورؤية واضحة يعتمد عليها الشباب، متابعًا: "تمّ وضع النقاط على الحروف وانتهاء الدراسة الخاصة بهذا الموضوع والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات".

رئيس لجنة المشروعات يؤيد اتجاه الدولة للري بالتنقيط بدلا من الغمر

وأشاد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، بحرص وزير الري على شرح الأمور للفلاحين لتصل الأفكار للمواطنين في النجوع عبر لغة بسيطة وسهلة.

كانت لجنة المشروعات بمجلس النواب، انعقدت لمناقشة ملف توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الري والصرف.