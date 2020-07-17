تقرأ غدا.. السيسي لـ"رئيس جنوب أفريقيا": متمسكون باتفاق شامل حول ملء وتشغيل "سد النهضة"

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا السبت، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، لبحث تطورات الموقف الحالي حول سد النهضة الأثيوبي، والملفات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخراً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

كما تقرأ في عدد الغد، مشايخ القبائل الليبية لـ"الوطن": الخونة فقط من يدعمون الاستعمار التركي.. ومطمئنون على مستقبل بلادنا بعد دعم "السيسي"

وفي عدد الغد تقرأ أيضًا متابعة من المحافظات المصرية عن جائحة كورونا؛ 24 يغادرون "عزل الفشن".. وتعافي 767 بكفر الشيخ، ومدينتا شبرا الخيمة وبنها الأعلى إصابة في القليوبية منذ بدء الجائحة.