القادة الأوروبيون يجتمعون في مسعى للتوصل لاتفاق بشأن صندوق التعافي

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 بعد تمديد قمتهم ليوم إضافي، في مسعى لإبرام صفقة بشأن حزم تحفيز ضخمة بمليارات اليورو، لاقتصاداتهم المتضررة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الحكومات اليوم بعد أن بدا أن اقتراح جديد للخطة طرحه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قد أخذ المفاوضات إلى الاتجاه الصحيح لكنهم لم يتمكنوا من حل العديد من الأسئلة الشائكة التي تعيق الاتفاق.

وتشمل القضايا الرئيسية التي تعيق الاتفاق حتى الآن كيفية الإشراف على إنفاق الأموال والتوازن بين القروض والمنح التي يجب أن تقدم بها الأموال وكيفية تضمين آلية تربط الوصول إلى الأموال بالامتثال لمعايير سيادة القانون.

من جانبها، رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه "من الممكن ألا ينجح قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعون منذ أمس الأول الجمعة في قمة في بروكسل، في التوصل إلى تفاهم حول خطة إنعاش الاقتصاد بعد وباء كوفيد-19 الذي سبب انقساما كبيرا".

ووصفت ميركل، عند وصولها إلى مقر القمة، اليوم بالحاسم، إذ إن "هناك إرادة حسنة كبيرة، لكن من الممكن ألا يتم التوصل إلى نتيجة"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأضافت المستشارة الألمانية: "لا أستطيع حتى الآن قول ما إذا كنا سنتوصل إلى حل".