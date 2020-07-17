الاتحاد الأوروبي يستبعد الأمريكيين من قائمة دخول الاتحاد بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي، تخفيض الدول المسموح لرعاياها دخول الاتحاد من 15 إلى 12 دولة، كما استبعد رعايا الولايات المتحدة من قائمة دخول الاتحاد، بسبب كورونا، وفقا لما نشره موقع "العربية"، في نبأ عاجل.

ونشر المجلس الوزاري الأوروبي، الخميس، لائحة الدول التي يسمح لمواطنيها بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي، بعد إغلاق استمر عدة أشهر إثر تفشي فيروس كورونا.

وتشمل اللائحة المحدثة مواطني كلا من الجزائر، وأستراليا، وكندا، وجورجيا، واليابان، والمغرب، ونيوزيلندا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، والأورجواي، والصين، فيما اشترط على بكين المعاملة بالمثل حتى يصير القرار ساريًا بالنسبة لمواطنيها.