تبدأ من 364 ألف جنيه.. تفاصيل وحدات إسكان متوسطي الدخل

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الوحدات المطروحة مؤخرا من قبل الوزارة، تأتي في إطار تنفيذ وزارة الإسكان لمحور الإسكان المتوسط، لمساندة متوسطي الدخل للحصول على سكن متكامل الخدمات وبسعر مناسب، خاصة أنّ متوسطي الدخل ظلوا لفترة طويلة عاجزين عن الحصول على إسكان اجتماعي أو الاتجاه للقطاع الخاص.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "ten"، أنّ المشروع ينقسم لـ3 أفرع، وهي سكن مصر ودار مصر وجنة، وهي مشروعات تمتاز بأنّها فاخرة ومتكاملة الخدمات والمرافق، إضافة لكون دار مصر وجنة صمما بنظام الكومباوندن بما يضمه من حدائق وأمن ونظافة وغيرها.

وأوضح أنّ المشروع يبدأ بوحدات من 106 مترات لـ118 مترا، بالنسبة لسكن مصر في أكتوبر الجديدة والمنيا الجديدة وغرب أسيوط والقاهرة الجديدة، أما مشروعي دار مصر وجنة في 15 مايو والعاشر من رمضان والسادات وحدائق أكتوبر و6 أكتوبر والعبور ودمياط الجديدة والشيخ زايد، والمساحات في دار مصر من 130 متر لـ140 مترا، والمساحات في مشروع جنة من 100 متر لـ150 مترا.

واستكمل خطاب أنّ الأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه للوحدة وحتى 948، وتختلف من مساحة وموقع الوحدة، كاشفا عن أنّ كراسة الشروط أُتيحت اليوم على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وهناك 500 جنيه مصروفات تسجيل و10% بعد 3 أشهر من بداية فترة الحجز، والدفع يصل لـ20 سنة تقسيط وفائدة متناقصة 8%، وهناك جزء من الوحدات جرى الانتهاء منه وتشطيبه وجاهز على التسليم، وبمجرد الانتهاء من الإجراءات خلال 6 أشهر يستطيع الشخص الحاجز للوحدة تسلمها.

وتابع أنّه بمجرد دخول المتقدم في إجراءات تسجيل الوحدة السكنية، يُطلب منه مفردات مرتبه من الجهة التي يعمل بها، موضحا أنّ الإسكان المتوسط غير مشروط بسن محدد أو راتب معين.