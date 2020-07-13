بعد تصريح السيسي "اللي هيطلب شقة هياخدها".. تفاصيل شقق الإسكان المتاحة للحجز

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ أي مواطن سيتقدم للحصول على شقة سيحصل عليها، وتابع خلال حديثه باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة "كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديهاله.. بس أنت كمان تجهز وتقدر تدفع.. هنيسر ما أمكن وهنمولك ما أمكن.. إحنا بنعمل نماذج تليق بمصر وبالمصريين، واللي بيعيش في الوحدات دي أهلي وأعملهم أحلى حاجة في الدنيا".

وتستعرض "الوطن" الشقق السكنية التي تطرحها الحكومة المصرية للمواطنين في الوقت الحالي:

مشروعات الإسكان لمتوسطي الدخل

شقق مشروع جنة

تُطرح وحدات مشروع جنة في 4 مدن، هي: "السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد"، بإجمالي 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150م2.

وتراوحت أسعار الوحدات بين 754.800 إلى 1.674.270 جنيه، ويتم دفع 80 ألف جنيه مبلغ جدية الحجز لوحدات جنة.

شقق مشروع دار مصر

تُطرح الوحدات في 4 مدن، هي: "15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر"، بإجمالي 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 م2 .

وتتراوح أسعار الوحدات بين 672.945 إلى 981.750 جنيه، ويتم دفع 60 ألف جنيه مبلغ جدية الحجز لوحدات دار مصر.

شقق مشروع سكن مصر

مشروع سكن مصر، تُطرح وحدات في 5 مدن، هي: (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة)، بإجمالي 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106-118م2.

وتتراوح أسعار الوحدات من 364.000 إلى 948.454 جنيه، ويتم دفع 40 ألف جنيه مبلغ جدية الحجز لوحدات دار مصر.

وتسدد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي – إن وجدت –بإحدى وسائل السداد التالية:

- ACH عن طريق كل البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع المهندسين، على أن يتمّ الإيداع على حساب مكون من 14 رقما يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.

- سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX) عن طريق كل البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقما يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.

- تحويل داخلي من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك نقدا في أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان.

خطوات حجز شقق الإسكان لمتوسطي الدخل

ويتمّ طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من الأحد 19/7/2020 حتى الخميس 20/8/2020، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، وخطوات الحجز كالتالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب.

- ينشئ مقدم الطلب حسابا خاصا به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.

- ملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

- بعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي سجله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكتروني نظراً لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب).

- تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- يدخل مقدم الطلب لحسابه وينشئ طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت).

- يرفق مقدم الطلب المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF).

- بعد الانتهاء من رفع المستندات يتمّ نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنَّه بعد 10 أيام من غلق باب الإعلان وسداد مقدمات جدية الحجز، سيتمّ إتاحة فترة تصل إلى 3 أسابيع تبدأ من الأحد 30/8/2020 حتى الأحد 20/9/2020 لحجز الوحدة السكنية من خلال دخول المواطن مرة أخرى على البوابة الإلكترونية للصندوق، ويكتب العميل الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع، ويمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة لتكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيًا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.

مشروعات الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ13

أعلنت وزارة الإسكان مدّ فترة سحب كراسات الشروط، وسداد مقدمات الحجز، وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي، لمدة أسبوعين، حتى يوم 18 يوليو 2020.

تتكون شقق الإعلان الثالث عشر من 3 غرف وصالة، وهي كاملة التشطيب، ويبلغ سعرها 184 ألف جنيه ، بمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، وبمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح) يبلغ سعرها 197 ألف جنيه.

ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية لصندوق التمويل العقاري (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقا للدخل والسن) بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد باقي إجمالي سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاما بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويا.