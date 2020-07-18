جامعة سوهاج تعلن مواعيد الامتحانات العملية للكليات

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن تحديد موعد بدء الامتحانات العملية بكل كلية ووضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك، مشيرًا إلى أنه سوف يكون هناك تدريبات وبرامج تدريبية للطلاب قبل بدء الامتحانات العملية تعلنها وتحددها كل كلية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد عزيز بمجلس عمداء الكليات، لتحديد موعد إجراء الاختبارات العملية لطلاب الفرق النهائية للعام الجامعي 2019 - 2020.

وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مواعيد الامتحانات العملية ستكون كالآتي:

- كلية التعليم الصناعي تبدأ الامتحانات بها يوم 9 أغسطس المقبل.

- كلية الصيدلية تبدأ الامتحانات بها يوم 13 أغسطس.

- كلية الهندسة تبدأ الامتحانات بها يوم 15 أغسطس.

- كلية التربية الرياضية تبدأ الامتحانات بها يوم 16 أغسطس.

- كلية العلوم تبدأ الامتحانات بها يوم 23 أغسطس.

- كلية التربية تبدأ الامتحانات بها بمادة الكيمياء يوم 26 أغسطس، ومادة البيولوجي يوم 27، وباقي الشعب تجري امتحاناتها بالتزامن مع الامتحانات النظرية، فيما جرى تحديد مادة الفيزياء يوم 30 من نفس الشهر.

- كلية الطب البيطري سوف تعقد امتحاناتها العملية بالتزامن مع الامتحان النظري.