نائب محافظ سوهاج يبحث تفعيل منظومة ميكنة إدارة أصول الدولة

عقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج اجتماعا، بديوان المحافظة، مع وحدة عمل "منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة"، لبحث تفعيل عمل المنظومة، بحضور ممثلي إدارات " الأملاك، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووحدة المتغيرات المكانية" بديوان عام المحافظة.

ووجه " القاضي" خلال الاجتماع بضرورة حصر الأصول المستغلة وغير المستغلة بنطاق المحافظة، والإسراع في تدوين بياناتها وتفاصيلها كاملة وفق المنظومة الإلكترونية المنظمة، لتيسير الوصول إلى كل البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، كلف الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ برئاسة فريق عمل منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة والإشراف على أداء الفريق، وذلك في إطار المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المتخدة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة.