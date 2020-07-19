بينهم برلماني حالي.. 27 مرشحا محتملا لانتخابات الشيوخ بالمنيا

أكدت مصادر قضائية في المنيا، أن عدد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة داخل البلاد يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل بلغ 27، وجرى استبعاد 2 لعدم استيفاء المستندات المطلوبة.

كانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أشرف عقيل، رئيس محكمة المنيا الابتدائية، وعضوية المستشارين أسامه سيد صديق، أحمد سمير حسن أبو الليل، سيف النصر فتحي حسن، محمد مصطفي عبد الخالق، قد أغلقت باب تلقي أوراق المرشحين أمس السبت، وبلغ عددهم 29 بينهم شريف نادي عضو حالي بمجلس النواب عن مركز ملوي.

وأوضحت ذات المصادر أنه من حق المرشحين المستبعدين، تقديم طعون أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، للنظر فيها والفصل في موعد غايته الجمعة المقبلة.

يشار إلى أن 32 مرشحا محتملا أجروا الكشف الطبي، تمهيدا لخوض الانتخابات بينهم سيدتان (أسماء صابر علي، علي مقاعد الفردي "مستقل"، والدكتورة رشا أحمد مهدي، "قوائم" عن حزب مستقبل وطن).

وتضم محافظة المنيا نحو 6 ملايين مواطن بينهم أكثر من 2 مليون مسجلين بجداولها الانتخابية، وطبقا لقانون مجلس الشيوخ فإن نصيبها من مقاعده بنظام الفردي 5 مقاعد، إضاقة إلى 5 مقاعد بنظام القائمة.