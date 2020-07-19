إزالة تعديات على 11 ألف فدان أملاك دولة في المنيا

نفذت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، قرارات إزالة لـ 148 حالة تعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 13 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية خاصة، بمساحة 783 متر مربع، و60 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 15438 متر مربع، و75 حالة تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 11113 فدانًا، و13 قيراطًا.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أزالت 58 حالة تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحة 2358 فدانًا، و13 قيراطًا، بالإضافة لإزالة 36 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 10987 متر مربع.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، 10 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1050 متر مربع.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز مطاي، 4 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك دولة، على مساحة 320 متر مربع، كما أزالت 7 حالات بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 303 أفدنة.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 10 حالات تعدي بالبناء على أراضي زراعية خاصة بمساحة 693 متر مربع، وحالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 10 متر مربع، و7 حالات تعدي بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 7089 فدان.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 3 حالات تعدي على أراضي زراعية خاصة، وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، 6 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 2552 متر مربع، و3 حالات تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 363 فدان، وأزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، 3 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 519 متر مربع.