72 محضرا لمخابز ومنتجات غذائية فاسدة في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف القضاء على الغش التجاري.

قال المحافظ، إن الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المواطنين من أهم الملفات التي تسعي المحافظة في تحقيق الأهداف المطلوبة وتحقيق أفضل النتائج، من خلال متابعة توفير المواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين حررت 72 مخالفة تموينية متنوعة منها 23 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – توقف عن الإنتاج دون علم الجهات المعنية – خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن)، بالإضافة إلى تحرير 49 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (بيع زائد عن المقررات التموينية – منتجات دون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – قضايا أخرى متنوعة).