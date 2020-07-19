تحرير 10 محاضر لمقاهي ومطاعم مخالفة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، من خلال الحملات اليومية للمرور على الأسواق وكذلك المقاهي والمطاعم، وإزالة الإشغالات بنطاق المراكز، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، مؤكدا على ضرورة التصدي بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، تنظيم الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاسبة المخالفين طبقاً للقانون، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لضبط الأسواق بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين بأبوقرقاص.

وأوضح الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر، تنوعت ما بين تموينية ورخص وإعدام منتجات فاسدة وضبط سلع تموينية مدعمة ومخابز وإزالة إشغالات.

وأكد رئيس المدينة على استمرار تلك الحملات بشكل يومي لضبط المخالفين، وعودة الانضباط للأسواق لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومنع حالات الغش التجاري المتعددة.

وشدد رئيس المدينة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سواء من الرواد أو العاملين داخل المقاهي والمطاعم ووسائل النقل، فضلا عن توافر كافة أدوات التعقيم والمنظفات وأخذ تعهد على أصحاب تلك المنشآت بالالتزام بالإجراءات الوقائية، ووضع لافتات على المقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة .