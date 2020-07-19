 محافظ المنوفية يتفقد مشروعات مياه الشرب بتكلفة 3 مليارات جنيه بأشمون

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أشمون وذلك لمتابعة المشروعات التنموية ونسب التنفيذ بها، حيث كان في استقباله المهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وسامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والنائب صابر عبد القوي عضو مجلس النواب.

وتفقد المحافظ، محطة إزالة الحديد والمنجنيز بشعشاع مركز أشمون بطاقة 6 آلاف م3/يوم وبتكلفة تقديرية 22 مليون جنيه، والتي ستخدم قرية شعشاع وبعض القرى المجاورة ويستفيد منها 20 ألف نسمة، هذا وتفقد المحافظ أقسام المحطة واستمع إلى شرح مختصر عن مراحل تشغيل المحطة.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن محطة المياه تشمل (مبنى التنقية الرئيسي - خزان المياه المرشحة - مبنى طلمبات المياه المرشحة - برج التعادل - خزان الروبة - حوض التركيز - أحواض التجفيف - بيارة المياه المتسربة ومبنى المعمل وبعض المباني الأخرى). بالإضافة إلى 3 آبار ارتوازي قطر 10 عمق 120 مترا، وأوضح المهندس رشدي بأنه جار أعمال تجارب التشغيل للمحطة لحين الانتهاء منها في نوفمبر 2020.

كما تفقد محافظ المنوفية مشروع صرف صحي الكوادي ومنيل عروس بتكلفة إجمالية 55 مليون جنية والذي سيستفيد منه حوالي 20 ألف نسمة من المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي،وأستمع المحافظ من المهندس رشدي عن أعمال المحطة المكونة من محطة رفع وشبكات انحدار بطول 23كم وخط طرد 2 كم .

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ أيضاً مشروع صرف صحي البرانية الذي سيخدم 25 ألف نسمة من أهالي قرية البرانية وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 60 مليون جنيه، وتتكون المحطة من (محطة رفع – شبكات انحدار بطول 20كم – خط طرد بطول 3.5 كم).

وأوضح عمر، أن إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة أشمون 3 مليارات و615 مليون جنيه لخدمة أهالي مركز أشمون، مشيراً إلى أنه تم دخول بعض المشروعات للخدمة وجارى الانتهاء من المشروعات المتبقية لتغطي باقي قرى المركز.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها أهمها خدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً بمشروعات قومية هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.