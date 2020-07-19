محافظ المنوفية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة بركة السبع وقرية ميت بره

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، المخطط التفصيلي لمدينة بركة السبع وقرية ميت بره بمركز قويسنا وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على استكمال إجراءات الاعتماد طبقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

يأتي ذلك بعد إعداد المخطط التفصيلي من خلال إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام بالاشتراك مع مركز معلومات شبكات المرافق ومراجعة المخطط من قبل أحد المكاتب الهندسية المسجلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وتحت إشراف المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية.

وأكد محافظ المنوفية، أن أهمية المخطط تأتي للقضاء على العشوائيات والمناطق الغير مخططة والتعدي على الأراضي الزراعية.