محافظ المنوفية يفتتح "مواقف الشهداء" بتكلفة 3 ملايين جنيه

افتتح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مشروع مجمع مواقف الشهداء النموذجى المطور بتكلفة 3 ملايين جنيه والمقام على مساحة 4500 م، وذلك فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، مؤكدًا أن الهدف من إقامة المشروع القضاء على المواقف العشوائية والحد من الزحام وإعادة الوجه الحضاري للمدينة، مشيرًا إلى أنه سيجري عمل سوق نموذجي بمركز الشهداء، بالإضافة إلى استكمال تطوير ورصف الشارع الرئيسي للمدينة مرورًا بالمستشفى العام وحتى موقف السيارات الجديد.

ووجه محافظ المنوفية خلال جولتة الميدانية المفاجئة لمركز الشهداء فى ديسمبر الماضي، بضرورة إيجاد مكان بديل لموقف سيارات الأجرة العشوائي واستغلال موقع الموقف القديم في إنشاء متنزهات وحدائق كمتنفس لأهالي وأبناء مدينة الشهداء وتطوير المنطقة بما يليق بالمظهر الحضاري لمدينة الشهداء العريقة.

وأكد "أبو ليمون"، اهتمامه بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التي تجري على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات، لضمان الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الانجاز لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتفقد المحافظ أعمال رصف عدد من الشوارع المجاورة لمنطقة مدارس عرفة بنطاق حي غرب شبين الكوم بتكلفة 3,5 مليون جنيه تتضمن أعمال رصف إنشائي وإعادة رصف، وتفقد أعمال التطوير والتجميل وزراعة الأشجار ودهان البلدورات.

وسبق أن وجه محافظ المنوفية بتسوية المنطقة ورفع التراكمات لعدد من الشوارع الحيوية المجاورة لمدارس عرفة تمهيدًا لإعادة تطويرها ورصفها لإضفاء مظهر حضاري للمدينة وتحسين الخدمات.

وأثناء تفقده أعمال الرصف كلف المحافظ، رئيس حي غرب شبين الكوم بحصر جميع الأكشاك المرخصة وغير المرخصة أمام موقف السادات، مؤكدًا أنه سيجري عمل أكشاك جديدة بشكل موحد وحضاري، بهدف توسعة الطريق وتحقيق السيولة المرورية، كما شدد على أنه سيجري اتخاذ إجراءات حاسمة في حالة وضع أي أكشاك جديدة.