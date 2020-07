بينها مصر.. 4 دول عربية في نهائي مسابقة ريادة أعمال الجامعات

أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الإقليمية لريادة الأعمال، نتائج التصفيات الأولية للفرق المتنافسة على لقب المسابقة في دورتها الأولى، وهي أول مسابقة إقليمية لطلاب الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط، أطلقتها جامعة الإسكندرية بصفتها رئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكوفونية في الشرق الأوسط، وتديرها الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL.

وذكرت لجنة التحكيم، في بيان لها، أنّ المنافسة بدأت بين 83 فريقًا من طلاب الجامعات الفرانكفونية، وتأهل منهم للمرحلة النهائية 10 فرق تخضع لتقييم آخر ومنافسة جديدة لاختيار الثلاث فرق الفائزة في نهاية المسابقة، والمقرر الإعلان عنها بنهاية الشهر الحالي.

وتابعت لجنة التحكيم، أن-ّ الفرق المؤهلة للمرحلة النهائية، هي، فريق Lasticycl (جامعة الخرطوم - السودان)، وفريق حياة جديدة وأمل كبير (جامعة الموصل -العراق)، وفريق عقل (جامعة الإسكندرية -مصر)، وفريق جراجكو (جامعة الإسكندرية -مصر)، وفريق "NEHANA Haddak" - mobile Appliction for psychological interventions before, during and after crisis -- (جامعة لبنان)، وفريق Ringworm for leather products (جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا)، وفريق astec GanG (الجامعة الإسلامية – لبنان)، وفريق SMART AGRO – BUSINESS (جامعة سنجور -مصر)، وفريق ARGO-NUM (جامعة سنجور -مصر)، وفريقCREATION DU CENTRE TECH POUR IAPPUI TECHNOLOGIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DE LA PISCICULTURE AU TOGO (جامعة سينجور - مصر).

وفي هذا السياق، قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس المسابقة: "استطعنا إدارة أول مسابقة إقليمية للجامعات الفرانكفونية، في الشرق الأوسط باحترافية عالية جدًا، واعتمدنا على التكنولوجيا بنسبة 100%"، ولفت إلى أنّ المرحلة الأولى شهدت منافسة قوية بين 83 فرقة من طلاب 46 جامعة ممثلين لـ 12 دولة.

وقالت الدكتورة هبة زكي المدير التنفيذي لحاضنة الأعمال في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس لجنة التحكيم، في تصريح صحفي، إنّ المرحلة الأولى تضمنت مجموعة من برامج التدريب عن بعد باستخدام منصة IBDL للتعليم الإلكتروني، لمساعدة الطلاب على المنافسة بطريقة احترافية، من خلال امتلاك الأدوات والمعرفة لعرض أفكارهم ومشروعاتهم بالطريقة الأفضل أمام لجان التحكيم، وتنظيم جلسات للإرشاد والنصح لجميع المُتنافسين تضمنت مهارات صياغة الأفكار وعرض المشروعات وشرح للمفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال، وهي المرحلة التي سبقت تقديم الأفكار والمناقشة مع لجان التحكيم.

وقالت الدكتورة ريم البقري، المدرس بجامعة الاسكندرية مشرف المسابقة، ومنسق وأمين عام مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط: "استطعنا إدارة المسابقة بطريقة مهنية احترافية بشكل إلكتروني كامل، واعتمدنا على منصات وخوادم IBDL بنسبة 100% بداية من فتح باب قبول طلبات المتسابقين وصولًا لإعلان النتائج النهائية في أول تجربة احترافية لإدارة مسابقة في مجال ريادة الأعمال بهذا الحجم، وسط تداعيات فيروس كورونا".