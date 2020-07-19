تشكيل لجنة لمتابعة عودة النشاط الرياضي بالأقصر

كشف حفني بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الشبابية والرياضية، للتأكيد على فتح الأندية ومراكز الشباب وعودة ممارسة النشاط الرياضي.

وأضاف "بركات" أن اللجنة المشكلة ضمت كل من (صلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة، فتحي خير القائم بأعمال وكيل المديرية للشباب، أحمد زين مدير إدارة الهيئات الشبابية، صلاح عز مدير الهيئات الرياضية، محمد يوسف الشؤون القانونية).

وأوضح أنها ستقوم بالمرور على المنشآت الشبابية والرياضية للتأكيد على فتح الأندية ومراكز الشباب وعودة ممارسة النشاط الرياضي ومتابعة تطبيق الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لتنفيذها داخل المنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات، حيث تابعت اللجنة أعمال الإنشاءات بنادي أرمنت الرياضي الجديد لمتابعة سير العمل.

وكان قد تم اعتماد 2 مليون و400 ألف جنيه للبدء في أعمال إنشاءات نادي أرمنت الرياضي وتم إسناده لرجال الإنتاج الحربي للعمل في تجهيزاته خلال الفترة المقبلة، ويجري الحصول على دعم من الوزارة لتسوير المنطقة بالكامل خلف المستشفى لصالح أبناء مدينة أرمنت.