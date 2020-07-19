العراق في المرتبة الـ11 بقائمة أكبر احتياطي للغاز في العالم

احتل العراق المرتبة الـ11 ضمن أكبر احتياطيات للغاز بالعالم خلال عام 2019، حسب منصة "نويما" الأمريكية للبيانات والأبحاث، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأوضحت المنصة: "احتل العراق المرتبة الـ11 عالميا باحتياطي غاز 132.22 تريليون قدم مكعب، مضيفة أن روسيا جاءت بالمرتبة الأولى عالميا باحتياطي بلغ 1.688.23 تريليون قدم مكعب، يليها ايران بالمرتبة الثانية باحتياطي بلغ 1.193.97 تريليون قدم مكعب.

وبحسب مكتب التحقيقات الحكومية، يرتبط حوالي ثلاثة أرباع احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق بالنفط، ويقع معظمها في الحقول العملاقة في الجنوب.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، إلى أن إنتاج العراق من الغاز الطبيعي الجاف بلغ 357 مليار قدم مكعب (Bcf) في عام 2017، مع زيادة 18 مليار قدم مكعب إضافية خلال العام.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن العراق قام بإشعال 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ليصبح ثاني أكبر بلد مصدر للغاز المشتعل في العالم بعد روسيا.

وتابعت إدارة معلومات الطاقة قائلة، إنه يجري حرق الغاز الطبيعي بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية الأخرى وسط المياه.

واستهلك العراق 422 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي الجاف في عام 2017.