العراق في المرتبة الـ11 بقائمة أكبر احتياطي للغاز في العالم
احتياطي الغاز في العراق يبلغ 132.22 تريليون قدم مكعب
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(وكالات)
03:35 م | الأحد 19 يوليو 2020
احتل العراق المرتبة الـ11 ضمن أكبر احتياطيات للغاز بالعالم خلال عام 2019، حسب منصة "نويما" الأمريكية للبيانات والأبحاث، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.
وأوضحت المنصة: "احتل العراق المرتبة الـ11 عالميا باحتياطي غاز 132.22 تريليون قدم مكعب، مضيفة أن روسيا جاءت بالمرتبة الأولى عالميا باحتياطي بلغ 1.688.23 تريليون قدم مكعب، يليها ايران بالمرتبة الثانية باحتياطي بلغ 1.193.97 تريليون قدم مكعب.
وبحسب مكتب التحقيقات الحكومية، يرتبط حوالي ثلاثة أرباع احتياطيات الغاز الطبيعي في العراق بالنفط، ويقع معظمها في الحقول العملاقة في الجنوب.
وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، إلى أن إنتاج العراق من الغاز الطبيعي الجاف بلغ 357 مليار قدم مكعب (Bcf) في عام 2017، مع زيادة 18 مليار قدم مكعب إضافية خلال العام.
وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن العراق قام بإشعال 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ليصبح ثاني أكبر بلد مصدر للغاز المشتعل في العالم بعد روسيا.
وتابعت إدارة معلومات الطاقة قائلة، إنه يجري حرق الغاز الطبيعي بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية الأخرى وسط المياه.
واستهلك العراق 422 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي الجاف في عام 2017.