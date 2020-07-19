البرلمان يوافق على تعيين اللواء محمد أحمد مرسي وزيرا للإنتاج الحربي

وافق مجلس النواب على التعديل الوزاري المحدود بتعين اللواء مهندس محمد أحمد مرسي خلف الله وزير الدولة للإنتاج الحربي خلفا للفريق الراحل محمد العصار، والذي وافته المنية في 6 يوليو.

وألقى الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، كتابا من رئيس عبدالفتاح السيسي بالتعديل الوزاري، ونعى قبلها الفريق العصار، وشغل اللواء مهندس محمد أحمد مرسي منصب أمين عام الهيئة العربية للتصنيع، وعمل مساعدا لوزير الدفاع، ومديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، قبل أن يترقى لمنصب مساعد وزير الدفاع، ثم أمينا عاما للهيئة العربية للتصنيع.