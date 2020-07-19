مصادر: المهندس محمد أحمد مرسي يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للإنتاج الحربي اليوم

يؤدي اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع الحالي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بعدما وقع عليه الاختيار وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلفاً للفريق فخري محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي توفي قبل عدة أيام، وذلك بحسب مصادر مُطلعة.

وعمل "مرسي"، مديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة سابقا، ومساعدا لوزير الدفاع، قبل أن يقع عليه الاختيار مديرا عاما للهيئة العربية للتصنيع في عهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة "الهيئة" الحالي، لتختاره القيادة السياسية خليفة لـ"العصار".