عاجل.. وزير الإنتاج الحربي: من لا يملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك قراره

أكّد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، إنَّ القيادة السياسية مُصرّة على امتلاك مصر القدرة على تصنيع سلاحها، مضيفاً: "من لا يملك قدرة تصنيع سلاحه.. لا يملك قراره العسكري".

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، في تصريحات صحفية على هامش زيارته للهيئة العربية للتصنيع منذ قليل، أنَّ وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع هما الظهير الصناعي للقوات المسلحة، مشيراً إلى أنَّ أهم أولويات الوزارة في الفترة المقبلة العمل على تأمين الأسلحة والذخائر والمعدات التي تحتاجها القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وأوضح أنَّه سيعمل على امتلاك "الإنتاج الحربي" خلال الفترة المقبلة لأرقى وأعلى التقنيات والتكنولوجيات، وتطوير نظم الإدارة في مصانع الوزارة.

واستأذن وزير الإنتاج الحربي الجديد، الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في أن يكون مرجعية له في موضوعات كثيرة خلال العمل، مشيراً إلى أنَّه خبرة وقامة كبيرة.