عاجل.. أول تصريحات وزير الإنتاج الحربي الجديد: سنتعاون مع شركات عالمية

وجَّه المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، الشكر للقيادة السياسية وثقتها لتوليه منصب وزير الإنتاج الحربي، كما تقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، الذي وافته المنية قبل أيام.

وأعرب "مرسي"، عن سعادته خلال زيارته للهيئة العربية للتصنيع، منذ قليل، عن حفاوة الاستقبال، مؤكدا على أنه تشرف بتولي مسؤولية مدير عام الهيئة خلال الفترة الماضية، والتي تعد فترة ثرية وهامة في حياته العملية.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع هي الذراع الأخرى للتصنيع العسكري بمصر بما تمتلكه من كفاءات بشرية وإمكانيات وقدرات تصنيعية مطابقة لمعايير الجودة العالمية.

وأكد أن أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع ستمتد لمجالات متعددة لتوفير كل احتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية.