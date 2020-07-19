تعقيم 500 قطار و200 منفذ لبيع التذاكر بالسكة الحديد لمواجهة كورونا

أكد سيد عيسي، رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والتأمين التابعة لهيئة السكة الحديد، أن الشركة قامت بتعقيم وتطهير 500 قطار و200 منفذ لبيع التذاكر بالعديد من محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال "عيسى"، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار الفيروس، مشيرًا إلى إجراء تطهير دوري ويومي حتى انتهاء جائحة كورونا.

وأضاف أن ورش الصيانة بهيئة السكة الحديد يتم تعقيمها وتطهيرها، للحفاظ على صحة جميع العاملين والفنيين والمهندسين بالورش، لافتاً إلى أنه يتم إعداد تقرير يومي بحملات النظافة والتعقيم والتطهير التى تُجرى في المحطات، وعرضها على المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، والذي يقوم بدوره بمتابعة حملات التنظيف والتطهير، لإعتماد التقرير وتدوين جميع الملاحظات إن وجدت.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استمرارها فى توفير كمامات طبية للبيع فى شبابيك الحجز بالمحطات للركاب الراغبين، مع استمرار منع دخول المحطات بدون ارتداء الكمامات، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وتخصص الهيئة، موظفين على مداخل المحطات الرئيسية لمنع الدخول بدون ارتداء كمامات، حيث يتم تغريم المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم.

ونشرت الهيئة ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.