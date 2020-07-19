"صفر كورونا" في 3 مستشفيات بالمنوفية.. الفيروس يتراجع

أكد الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن 3 مستشفيات في المنوفية سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، وهي مستفيات سرس الليان وبركة السبع وأشمون.

وأضاف مدير عام الطب العلاجي بالمنوفية، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه في حالة ظهور أي إصابات في مستشفي سرس الليان سيجري تحويلها إلى حميات منوف، وعند ظهور أي إصابات في مستشفى بركة السبع سيجري تحويلها إلى مستشفي قويسنا، وفي حالة ظهور إصابات في مستشفي أشمون سيجري تحويلها إلى حميات أشمون.

وتابع، أنه سيجري تفريغ عدد من مستشفيات العزل الصحي في محافظة المنوفية من المصابين بفيروس كورونا، وتحويلها المصابين إلى مستشفيات عزل رئيسية في المحافظة، مشددًا على المواطنين أنه في حالة ظهور أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا على أي منهم التوجه للمستشفى للاطمئنان على صحته، ومنعا لتفشي الفيروس.