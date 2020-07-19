عمرها 83 عاما.. تعافي مسنة من فيروس كورونا بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج سيدة معمرة وتدعي "إنصاف.ع.ح"، وتبلغ من العمر 83 عاما بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من قسم العزل بمستشفى الأمراض الصدرية.

وأوضح وكيل الوزارة بأن السيدة إنصاف خضعت لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها بالمستشفى، مضيفا أنه تم التنبيه عليها باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة ومدير مستشفى الصدر، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.