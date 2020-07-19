ضبط 249 كيلو جبن منتهية الصلاحية في مطوبس 

أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن ضبط 249 كيلو جبن منتهي الصلاحية بقرية الدقاينة التابعة للوحدة المحلية بقرية برمبال بمركز ومدينة مطوبس، وذلك خلال الحملات المكثفة للإدارة التموينية والوحدة المحلية، مشيرة إلى استمرار تكثيف حملات الرقابة على المتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمحافظة، وتواصل الأجهزة الرقابية ومباحث التموين، لضبط المخالفين من خلال شن الحملات المكبرة على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع، وإحكام السيطرة الكاملة على الأسواق ومتابعة جودة المعروضات وتوافرها بصفة مستمرة والالتزام بالأسعار المتعارف عليها وعدم المغالاة على المواطنين.

وأضافت في بيان لها اليوم، أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، بحضور المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وإيمان النحراوي نائب رئيس مجلس مدينة مطوبس وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.