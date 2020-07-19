محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة ويشيد بالإجراءات الوقائية

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، سير أعمال انتقال طلاب الثانوية العامة من مدينة بيلا وقراها عبر الأتوبيسات التي جرى توفيرها لهم، مشيدًا بالجهود المبذولة لإجراء الامتحانات.

وكشف محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع أعمال الامتحانات من غرفة العمليات بالمحافظة، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكدًا حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة مدارس المحافظة.

وأكد "نور الدين"، أن كل جهود الدولة موجه لتوفير جو آمن للطلاب، مشيراً إلى مشاركة 4 وزارات ممثلة في مديريات التربية والتعليم، والصحة والحكم المحلي والداخلية، في تأمين سير الامتحانات بشكل آمن، مشيرًا إلى أن هدف الدولة توفير جو آمن وصحي للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء.

وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددا من لجان الثانوية العامة، منها لجنة المدرسة التجارية للبنات والشهيد محمد عاطف التجارية ولجنة أحمد عرابي، وتفقد محيط عدد من لجان الثانوية العامة للاطمئنان على سير الامتحانات، وللتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة باللجان، حفاظًا على الصحة العامة للطلاب والملاحظين.

ويؤدي الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضيات وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وجرى توفير الجو الملائم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.