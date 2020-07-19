وفاة والدة الإعلامية ريهام السهلي

رحلت منذ قليل، والدة الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news".

وكانت ريهام السهلي، أعلنت منذ فترة تعافيها من فيروس كورونا الذي أصابها الشهر الماضي، وعادت مجددًا لتطل على جمهورها من خلال شاشة إكسترا نيوز، وأشارت إلى أنَّ دعم العاملين بقناة "إكسترا نيوز" لها خلال فترة الإصابة بكورونا أسهم في رفع حالتها المعنوية وتحسن حالتها النفسية التي أدت في التعافي بقوة.

وطالبت "ريهام"، حينها المواطنين عند الشعور بأي أعراض اللجوء لاستشارة الطبيب سريعًا، لأن اكتشاف كورونا مبكرًا يساعد في الشفاء منه بسلاسة، "ممكن الاختلاف البسيط في حالتك الصحية يكون كورونا، وده اللي حصل معايا".