مدينة زويل توقع بروتوكول تعاون لمساندة جهود الدولة في الحد من كورونا

وقعت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مع "أليانز مصر"، بروتوكول تعاون مشترك لمساندة جهود الدولة في الحد من تداعيات انتشار فيروس "كوفيد 19"، وذلك على أكثر من محور يتم تنفيذها جميعا في مسارات متوازية وفي نفس التوقيت.

وأشاد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع أليانز مصر، مؤكدا على أن هذا البروتوكول يعكس التعاون المثمر بين شركة أليانز مصر ومدينة زويل، وذلك بهدف التخفيف من وطأة فيروس كورونا المستجد وآثاره السلبية على المجتمع المصري، وإيمانا من الجامعة بأهمية البحث العلمي، عكف الأساتذة والباحثون على إيجاد وابتكار حلول وبدائل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن انتشاره في المجتمع المصري.

وأوضح صدقي أنه يجري الاَن العمل على ابتكار أجهزة تنفس صناعي الأمر الذي سيحتفظ لمصر بحق المعرفة المتعلقة بالابتكارات العلمية التي تمت خلال جائحة "كوفيد-19"، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول الكبرى تعاني من نقص في أجهزة التنفس الصناعي نظرا لتكلفتها المالية الباهظة.

من جانبه أكد الدكتور طارق السرنجاوى مدير وادي العلوم والتكنولوجيا، ومستشار الرئيس التنفيذي للبحث العلمي والتطوير، والعلاقات الخارجية بمدينة زويل، أن الجامعة كانت تعمل على محورين رئيسيين منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

الأول هو الاطلاع المستمر على كل تطوراته المعلنة، والثاني هو البحث عن أفكار تساهم في الحد من تداعياته الطبية، سواء كانت للأطباء أم المرضى، مشيرا إلى أن طلاب الجامعة بذلوا جهودا كبيرة جدا في هذا الإطار حتى توصلوا إلى أفكار كبائن العزل وأجهزة التنفس الصناعي، موضحا أن وتيرة العمل كانت تتم على قدم وساق لتحقيق المطلوب بأقل التكاليف وبمكونات مصرية حتى لا تتحمل الدولة أعباء مالية تتمثل في استيراد هذه المكونات من الخارج.يذكر أن أليانز مصر هي إحدى كيانات مجموعة اليانز العالمية.