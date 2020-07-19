عاجل.. السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترأس، اليوم، اجتماع مجلس الدفاع الوطني.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أنّ الاجتماع تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كان السفير بسام راضي أكد أن الرئيس السيسي، شهد أداء حلف اليمين للواء محمد مرسي وزيرا للدولة للإنتاج الحربي، صباح اليوم.

ووافق مجلس النواب على التعديل الوزاري المحدود بتعين اللواء مهندس محمد أحمد مرسي خلف الله وزير الدولة للإنتاج الحربي خلفا للفريق الراحل محمد العصار، والذي وافته المنية في 6 يوليو.