وزير الرياضة يؤكد التوسع في طرح الدراجات بالتعاون مع العربية للتصنيع: ننفذ تكلفيات السيسي

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، وبحثا الخطوات التنفيذية للإسراع بتنفيذ مراحل مبادرة "دراجتك.. صحتك" وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

تأتي تلك المباحثات في إطار تعزيز المشروع القومي للدراجات، إضافة لبحث تلبية كل احتياجات وزارة الشباب والرياضة بالإستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

في هذا الصدد، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، عن ترحيبه للتعاون مع العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية، مشيدا بتميزها بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات لتلبية كل متطلبات المنشآت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة وأعلى مستويات الجودة والسرعة.

ولفت "صبحي"، إلى أهمية مبادرة "دراجتك.. صحتك"، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية، وجعلها أسلوب حياة للمواطن المصري.

وأوضح وزير الرياضة، أن مبادرة «دراجتك.. صحتك» تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة وترتكز على محورين أساسيين الأول يتمثل في تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام «الدراجة الهوائية»، والمحور الثاني يتركز في أن «الدراجة» تعد وسيلة انتقال صديقة للبيئة.

توفير 1000 دراجة.. وإتاحتها للجمهور بسعر أقل من السوق وبتسهيلات في السداد

وأضاف أنه تم دراسة جميع المعطيات اللازمة للإسراع بتنفيذ مراحل مبادرة «دراجتك... صحتك» التي تتبناها الوزارة من خلال توفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، ونستهدف زيادة هذا العدد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول لمبادرة، مشددا على إتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد ويمكن للشباب والمواطنين الراغبين في اقتناء الدراجات الدخول إلى البوابة الإلكترونية للوزارة لملء البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة المطلوبة.

كما أشار "صبحي" إلى أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" ستتاح لجميع الهيئات والمؤسسات والأفراد بمحافظات الجمهورية، موضحا أهمية الإعلام للتوعية بأهداف المبادرة المتعددة الصحية والإقتصادية والبيئية.

وزير الرياضة: نستعد لطرح الدفعة الثانية من مبادرة "دراجتك.. صحتك".. وتتضمن 2400 دراجة

وفي سياق متصل، ذكر وزير الرياضة أن الوزارة تستعد لطرح الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك.. صحتك»، والتي من المقرر أن تتضمن 2400 دراجة وسيتم فتح باب الحجز وتسليمها للمواطنين وفقاً لأسبقية الحجز عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مشيرا إلى بحث التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي لتصنيع دراجات بموتور كهربائي تساعد الشباب على تخطي حاجز الـ20 كيلومتر سيرا بالدراجة، ضمن مبادرة وبرنامج الشباب والرياضة «دراجتك.. صحتك» والتي سيتمّ طرحها بسعر مدعم مثل الدراجات العادية.

من جانبه، أكد" التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كل طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع الدراجة علي خريطة وسائل الإنتقال الرئيسية في مصر والعمل على توطين صناعتها محليا و تسويقها بسعر مناسب وبتسهيلات في السداد.

وأوضح أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" تمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد وسيلة آمنة صديقة للبيئة غير مستهلكة للطاقة أو الوقود وغير مكلفة في إصلاحها أو قطع غيارها وفي متناول الكثيرين ,فضلا عن كونها منظومة إقتصادية لتوفير فرص عمل خاصة بأعمال صيانة الدراجات والتوزيع

كما أشار "التراس"، إلى أن الدراجات المعلن عنها ضمن مبادرة «دراجتك.. صحتك» هي صناعة مصرية خالصة وفقا لمعايير الجودة العالمية، متابعا "نستهدف أن تكون مصر مركزا اقليميا لتوطين صناعة الدراجات وتصديرها إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف أن تصميم الدراجة يلائم كل الشروط البيئية والمظهر الحضاري وتمتاز بالجودة والمتانة والشكل الجذاب، مؤكدا أهمية تشجيع الشباب والمواطنين على اقتنائها في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد على صعيد شبكة الطرق والمدن الجديدة والتي تراعي في تخطيطها تحديد مسارات وطرق خاصة للدراجات.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر لتطوير المنظومة الرياضية والبرامج والمشروعات والمبادرات المقدمة للشباب في مختلف المجالات.

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