مجلس مشايخ ليبيا: لقاء السيسي مع القبائل أعاد الروح لشعبنا

قال الدكتور عبدالكريم العرفي، المتحدث باسم مجلس مشايخ وأعيان ليبيا، إن المشهد في ليبيا على الأرض، تغير كثيرا بعد خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قاعدة سيدي براني، لافتا إلى أن هدف الوجود التركي في ليبيا، هو الوصول للطاقة واجتياح شرق البلاد، لكن بعد الخط الذي حدده السيسي "سرت– الجفرة"، توقفت الهجمة التي خططتها تركيا، وأعاد الجيش الليبي تمركزه على الأرض.

وأضاف "العرفي"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الشعب الليبي، أصابه خيبة أمل من تراجع المجتمع الدولي، في دعم الشعب الليبي، لمحاربة الإرهاب، لكن بعد خطاب السيسي، أعيدت الروح من جديد للشعب الليبي، ثم تعززت بعد ذلك بقاءه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، وتأكيدهم على ضرورة أن يكون هناك موقفا عربيا.

وأوضح أن الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة الوفاق مع تركيا غير مشروعة، ما مكن تركيا من جلب المرتزقة والإرهابيين وتزويدهم بأسلحة أمام أعين المجتمع الدولي دون أي تحرك، لافتا إلى سقوط جماعة الإخوان في مصر أثار حفيظة تركيا ما دفعه لاختيار مدخل آخر في شمال أفريقيا يقيم فيه قاعدة للإخوان.