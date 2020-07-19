انطلاق برنامج شباب القادة لاكتشاف الطلاب الموهوبين

استقبلت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، برئاسة الدكتور هشام محمد عبدالسلام رئيس الجامعة، وفد مؤسسة "شباب القادة" لتنمية مهارات القيادات الشبابية من طلاب الجامعة، وتقديم الدعم الكافي لهم وتبني أفكارهم ومشاريعهم، وذلك بحضور الدكتور يوسف راشد مستشار الجامعة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الأسبق، وأحمد فتحي المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، وعمر الغوابي مدير العلاقات العامة بالمؤسسة، وذلك بالمقر الرئيسي للجامعة.

وخلال الاجتماع تم بحث أوجه التعاون المشترك لبدء فعاليات برامج المؤسسة بالجامعة "الإلكترونية الأهلية"، وذلك للبحث عن الطلاب القادرين على القيادة المجتمعية، بمختلف المجالات وتنمية قدراتهم العملية والنظرية، وإعداد كوادر بشرية قادرة على القيادة والإدارة، من خلال أحدث أدوات التقييم والتنمية المعتمدة محليًا ودوليًا، وذلك من منطلق حرص الجامعة على إكساب طلابها كل ما من شأنه جعله خريج متميز مواكب لكل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وقادر على صناعة فارق في المجتمع المحيط به.

ومن جانبه أعرب الدكتورهشام عبدالسلام رئيس الجامعة، عن سعادته بتواجد مؤسسة "شباب القادة" داخل أروقة الجامعة، وانطلاق فعاليات برنامجها الخاص بالقيادة، حيث أن الجامعة تهدف منذ إنشائها إلى تأهيل الشباب وإعدادهم لسوق العمل، من خلال تجهيز كوادر من طلاب الجامعة قادرين على الإدارة، والتأثير في المجتمع، وإعداد جيل جديد قادة للمستقبل، خاصة في ظل تبني الرئيس السيسي مع ولايته الثانية مفهوم بناء الإنسان المصري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة شباب القادة في اكتشاف القيادات الشابة، وكذلك اكتشاف المشروعات الطلابية المبتكرة وتسليط الضوء عليها ودعمها.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة أحمد فتحي، أن برنامج القادة يكون من خلال التنقيب عن الشباب الذي يتواجد لديهم احتمالية القيادة وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، مثمنا مجهودات هاتان القطاعان في مساعدة المؤسسة في إكتشاف قادة المستقبل من طلاب الجامعات –حكومية وخاصة- معربا عن تقديره للدعم المقدم من الدكتور يوسف راشد مستشار الجامعة في كل مراحل عمل المؤسسة داخل الجامعات.

كما كشف عمر الغوابي، مدير العلاقات العامة بالمؤسسة، أن المؤسسة تعمل مع إحدى أكبر الشركات العالمية المعنية باكتشاف مواهب القيادات ويتم إجراء تقييم إلكتروني لهم لمعرفة قدرتهم على القيادة، ونقاط الضعف التي يجب تلاشيها، ونقاط القوة التي يجب العمل عليها وتنميتها.