عاجل.. "الدفاع الوطني" برئاسة السيسي يناقش سد النهضة والأزمة الليبية

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكّل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.

رئيس الجمهورية يطلع على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن

وتناول مجلس الدفاع الوطني، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي يطلع على جهود بلورة اتفاق يلبي طموحات مصر والسودان وإثيوبيا في الحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل

واطلع الرئيس على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.

مجلس الدفاع الوطني: مصر تعمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن سد النهضة

وأكّد مجلس الدفاع الوطني، استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

مجلس الدفاع الوطني يبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

كما ناقش مجلس الدفاع الوطني تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية.

مجلس الدفاع الوطني: مصر لن تدخر جهداً لدعم ليبيا وشعبها على العبور إلى بر الأمان

وشدد مجلس الدفاع الوطني، على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، مبينًا أنَّ مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أنَّ الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

مجلس الدفاع الوطني يؤكد الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية

كما أكّد مجلس الدفاع الوطني، في هذا السياق، الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تسهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.