"معركة أمعاء خاوية".. 3 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام بسجون الاحتلال

واصل ثلاثة من الأسرى الفلسطينيين معركة "الأمعاء الخاوية" مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضربين عن الطعام، والأسرى هم، عدي شحادة، وفادي غنيمات، ومحمد أبو الرب "التيع".

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الأسيرين شحادة وغنيمات يواصلان الإضراب رفضًا لاعتقالهما الإداري، وأن شحادة مضرب منذ (27) يومًا، وغنيمات منذ (26) يومًا، ويواجهان أوضاعًا صحية صعبة في زنازين سجن "عوفر"، مع استمرار إضرابهما ومرور المزيد من الوقت.

ووفقاً لعائلة الأسير شحادة، أصدرت سلطات الاحتلال اليوم بحق نجلهم البالغ من العمر (24 عامًا) من مخيم الدهيشة، أمر اعتقال إداري جديد لمدة 4 أشهر رغم استمراره بالإضراب، ليكون بذلك الأمر الإداري الثالث الذي يصدر بحقه منذ اعتقاله في تاريخ 21 فبراير2019.

أما الأسير فادي غنيمات (40 عامًا) من بلدة صوريف في الخليل، وهو معتقل منذ 28 سبتمبر 2019، وهو الاعتقال الخامس له، وقد صدر بحقه 3 أوامر اعتقال إداري، وكان من المفترض أن قرارًا جوهريًا صدر بحقه بعد الأمر الثاني بحيث يجري الإفراج عنه عقب انتهائه، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت بحقه أمر اعتقال إداري جديد، علمًا أنه أب لأربع بنات، هن (مريم، ويقين، ومها، وريم)، وهو نجل الأسير إبراهيم عبد الله غنيمات، المحكوم عليه بالسّجن المؤبد المكرر مرتين.

ومن المفترض أن تُعقد للأسير غنيمات جلسة محكمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يوليو الجاري.

ويواصل الأسير أبو الرب إضرابه عن الطعام منذ أسبوع، إسنادًا لرفيقه الأسير كمال أبو وعر، الذي يواجه السرطان وإصابته بفيروس "كورونا".

والأسير أبو الرب من بلدة قباطية في جنين، محكوم عليه بالسّجن لمدة 30 عامًا، وهو معتقل منذ عام 2003م، ويقبع في عزل سجن "أوهليكدار".