مستشار النمسا: نبذل أقصى جهد لمنع حدوث موجة ثانية من كورونا

قال المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم، إن حكومته تبذل أقصى جهد لمنع حدوث موجة ثانية من وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وأوضح كورتس، في تصريحات، إن عدد الإصابات بالفيروس في تزايد مستمر ويرجع ذلك إلى عودة التجمعات الكبيرة، ولكن الحالة بشكل عام في البلاد لا تزال مستقرة.

وأشار كورتس، إلى أن التشديد على ارتداء الكمامات سيكون أكثر صرامة اعتبارا من غد الاثنين، إلى جانب متطلبات أخرى بحسب نظام الإشارات اللونية لمخاطر الوباء والتي اعتمدتها الحكومة مؤخرا.

وأوضح المستشار النمساوي، أن التشديد على ارتداء الكمامات سيكون صارما في الكنائس والمساجد والمسارح بعدما اتفق الخبراء على أن التحدث بصوت عالٍ والغناء يسرع من انتشار كورونا المستجد ويزيد من خطر الإصابة.

وأضاف كورتس قائلا: "عندما قمنا بتخفيف الالتزام بالكمامات، قلنا إنه لا يجب على أحد أن يتخلص من الكمامة؛ لأننا ما زلنا بحاجة إليها وأننا قد نضغط على فرامل الطوارئ في أي وقت إذا زادت أعداد العدوى مرة أخرى".

وأشار المسؤول النمساوي، إلى أن الحكومة تراقب الإحصائيات عن كثب كل يوم، موضحا أنه "سيتعين علينا بشكل عام التعايش مع الفيروس حتى يكون هناك لقاح أو دواء وهو يعني المزيد من النجاحات والانتكاسات والتخفيف والتشديد".