وزير الري: السيسي يولي اهتماما كبيرا باستراتيجية الري الحديثة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا باستراتيجية الري الحديثة من أجل خدمة الفلاح والزراعة بشكل عام.

وأوضح عبدالعاطي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، على هامش اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة إمكانية توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الري والصرف، أن السيسي يتابع أولا بأول مراحل تطوير منظومة الري الحديثة، لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين انتاجية المحاصيل.

وأشار وزير الري، إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن من أجل مصلحة المزارعين وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

وشدد عبدالعاطي، على ضرورة أن يستجيب المزارعون لعملية التطوير التي تتبناها الوزارة، مؤكدا أن هذا التطوير يهدف إلى تنوع المحاصيل الزراعية؛ مما يعود بالنفع على المواطنين.

وتابع عبدالعاطي قائلا، إنه يجرى حاليا بذل المزيد من الجهد للعمل على سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة للتحول إلى طرق الري الحديث، موجها رسالة طمأنة للمزراعين بشأن المياه بأنها متوفرة ولن يلحق الضرر بأي زراعة.