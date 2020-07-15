وزير الري: كفاءة استخدام مياه الري في مصر الأعلى بالعالم

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن كفاءة استخدام مياه الري في مصر تعد الأعلى في العالم، حيث تصل نسبة هذه الكفاءة لأكثر من 90 %، وهو ما يتم تنفيذه بعدد من البرامج الحالية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر تحديات الزراعة في عصر كورونا أننا نعمل على تنفيذ برامج إضافية تحقق هذه الأهداف من خلال برامج تنمية الموارد المائية وفقا لاستراتيجية "4 ت" بالإضافة إلى دور الخطة القومية للموارد المائية التي تمخض عنها مشروعات محددة لكل وزارة.

وتابع أن هناك مشروعات كبيران للري الحديث الأول يعتمد على الشراكة بين الدولة والفلاحين بالتكلفة ومعدل الإنجاز في هذا المشروع سيكون عالي لتحديث منظومة الري في الأراضي القديمة والمشروع الثاني تنفذه الدولة بنسبة 100% لتبطين الترع للحافظ علي المياه وتقليل الفواقد في الترع لتقليل الأزمات في نهاية الترع وتوفيرها بإنتظام لهذه المناطق.