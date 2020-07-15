وزير الري: نتجه لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر لسد العجز

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه العديد من التحديات تواجهها بتطبيق نظم الري الحديث لاستغلال الموارد المائية والمتاحة وإعادة تدويرها لاستخدامها للحد من العجز في تلبية الاحتياجات المائية والحد من التلوث.

وأوضح في كلمته، اليوم، بمؤتمر تحديات الزراعة في عصر كورونا أن تطبيق هذه النظم ينعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل، ويقلل من الفاقد منها ويرفع من جودتها خلال مراحل التداول، موضحا أن محور الترشيد ليس قاصرا على الزراعة فقط ولكنه يمتد لترشيد الاستهلاك بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية مثل الإسكان والصناعة، حيث تتم المعالجة عند مصدر المصنع.

ولفت إلى أن مصر تتجه لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر، و"أعيننا على النقص في احتياجتنا المائية حتى 2050 من خلال خطة تنمية الموارد المائية وتحديد احتياجاتنا حتى لا تحدث أزمات مياه مع التحديات الموجودة حاليا سواء بسبب سد النهضة أو غيره".

وشدد على ضرورة تشكيل وعي للمصريين بقضايا المياه وأهمية تطوير الري وتحديثه، وكفاءة استخدام المياه، معربا عن سعادته بالتعاون بين وزارتي الزراعة والري في قضايا ترشيد المياه.