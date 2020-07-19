وزير الخارجية يؤكد أهمية دفع مسار العملية السياسية في سوريا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ مصر سوف تظل تراقب الوضع في ليبيا بكل جدية وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي العربي.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أن العلاقة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية محل اهتمام، حيث يسعى الأطراف الثلاثة إلى تكثيف المشاورات على مستويات القادة والفنية المرتبطة بتفعيل مجالات التعاون الثلاثية.

وتابع: "لدينا اهتمام بالأوضاع في سوريا ودفع مسار العملية السياسية وسوف نستمر في التنسيق الوثيق مع الأردن لتناول القضايا الإنسانية المرتبطة بقضية اللاجئين والأوضاع داخل سوريا والقضاء التام على الإرهاب".