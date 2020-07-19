وزير الخارجية: الدفع بالميلشيات في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أمر مسلم به، حيث تعمل مصر والأردن جاهدتين ومن خلال التنسيق مع العرب وفي إطار على هذه الحفاظ في العمل والدفع قدمًا نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أنَّه تم أنَّ تأكّيد التحديات المرتبطة بالأوضاع في سوريا والعراق وليبيا والمحاولات من خارج الإقليم للتوسع العسكري على حساب الأمن القومي العربي أمر خطير لابد من مواجهته بشكل حاسم.

وتابع وزير الخارجية: "تمّ مناقشة الأوضاع في ليبيا وتطوراتها والتدخلات الخارجية والسعي من قبل الميليشيات المتطرفة وجلب المقاتلين الأجانب المتطرفين الأجانب إلى الساحة يشكل تهديدًا جسيمًا للأمن القومي المصري والعربي".

وواصل: "وبالتالي كان هناك المسعى الذي قامت به مصر في إطار إعلان القاهرة وفي إطار خطاب الرئيس في 20 يونيو الماضي، الذي يسعى نحو دفع الحل السياسي وإيجاد توافق ليبي ليبي يؤدي إلى الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة أراضي الليبية وتحقيق إرادة الشعب الليبي بعيدًا عن تدخلات أطراف خارجية والميليشيات المتطرفة".