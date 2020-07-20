حظك اليوم الإثنين 20-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يتميز بصدقه وإخلاصه في مشاعره تجاه الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر الجديد وعطارد في برجك يمنحك إصرارا وثقة وقدرة على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اقتران الشمس والقمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.